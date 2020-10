Andorra acollirà el Campionat del Món de Triatló d'Hivern

Andorra ha estat seleccionada per acollir el Campionat del Món de Triatló d'Hivern el 2021, davant les candidatures que havien presentat altres països com la Xina o Itàlia. El grup Ironman serà l'encarregat de l'organització i la cota 2.000 de Naturlandia serà l'escenari de la competició, que reunirà uns 500 participants, dels quals un 10% seran professionals d'elit.

En la roda de premsa que han fet aquest dilluns el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, i el director regional d’Ironman al sud d’Europa, Agustí Pérez, s'ha destacat la importància que per a Andorra tindrà una competició d'aquestes característiques. “Per a Andorra aquesta designació és una gran notícia. No només certifica la qualitat organitzativa i de les seves infraestructures del país per acollir alguns dels esdeveniments més importants del món, sinó que també preveiem un gran impacte mediàtic i econòmic amb l’arribada de centenars d’atletes internacionals que vindran a competir”, ha manifestat Gallardo. Tots han coincidit en treballar perquè aquesta, "sigui el millor Triatló d'Hivern que s'hagi fet a la història".

L'esdeveniment, que s'emmarca en les proves del Multisport Festival d'Ironman presentat el juny passat, permetrà la parròquia de Sant Julià diversificar la seva oferta esportiva i lúdica, ja que la competició acollirà una desfilada de banderes dels equips participants, a més dels comerços ambulants que s'instal·len a la zona durant els dies de l'organització. En aquest sentit, el director regional d’Ironman al sud d’Europa ha avançat que "països com Escandinàvia o Rússia ja s'han mostrat interessats en participar".

T ot i que el 2021 també es preveu un "any atípic" a causa de la Covid-19, tal com ha manifestat el ministre, se seguiran totes les mesures de seguretat i s'estarà molt pendent de l'evolució de la pandèmia per tal de poder celebrar l'esdeveniment amb totes les garanties. Gallardo també ha recordat que el Multisport Festival d'Ironman tindrà pel país una repercussió econòmica d'entre 10 i 14 milions d'euros, "si es tenen en compte les despeses que de mitjana poden fer en allotjament, dietes i oci, tant els participants com els acompanyants de la competició".

Segons el grup Ironman, Andorra és el país perfecte per acollir el Campionat del Món de Triatló d’Hivern. Amb uns circuits al bell mig de Naturlandia, amb 800 hectàrees de bosc i una altitud de 2.000 metres, la neu és abundant cada hivern i és una zona idíl·lica per a competicions i entrenaments d’esquí de fons, ciclisme de muntanya, trail running. I tot plegat en un territori submergit entre la natura, que "visualment serà molt atractiu per als espectadors que hi puguin ser presencialment i els que ho seguiran per televisió".