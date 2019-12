L'Andorra Shopping Festival continua a l'alça

El director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, i la directora de màrqueting i comunicació, Noemí Pedra, han presentat aquest dijous els resultats de la setena edició de l'Andorra Shopping Festival. Un certamen que s'ha consolidat amb un creixement del 8% de turistes respecte al mateix període de temps de l'any passat. Del total de 164.944 turistes, el 87,4% han estat espanyols, arribant a la xifra de 144.156, i el 12,6% francesos, amb una xifra de 20.788.

Els responsables d' Andorra Turisme també han informat que el nombre "d'excursionistes" (aquells visitants que només venen a passar el dia i no pernocten al Principat) han crescut un 5,7% respecte a la temporada anterior fins a arribar a la xifra de 362.198. D'aquests, el 46,2%, és a dir 167.403, han estat espanyols i el 53,8%, que en xifres són 194.795, han estat francesos.

"En aquesta edició s'han produït canvis en el format, al no agafar el primer cap de setmana del pont de l'1 de novembre", ha indicat Budzaku, que ha mostrat la seva satisfacció "per l'encert de la decisió". L' Andorra Shopping Festival d'enguany s'ha portat a terme del 8 al 17 de novembre, entre el pont de Tots Sants i el darrer cap de setmana del mes, quan va haver-hi el Black Friday.

Per aquest 2019, l'Andorra Shopping Festival va seguir amb les "experiències" com a fet diferenciador a l'hora de motivar la gent a desplaçar-se a Andorra. En aquest sentit, Pedra ho ha argumentat dient que "actualment els hàbits de consum han canviat, es fa molt per internet des de casa, és per aquest motiu que cal donar una experiència al client".

En aquest sentit, s'han ofert 6 espectacles i 24 tallers infantils; 24 concerts a l'aire lliure; 9 figures de la Minnie a l' Expo Art i 25 activitats comercials amb 21 col·laboradors. En total, 11 dies amb 515 hores d'activitats i esdeveniments concentrats en els dos caps de setmana de l'esdeveniment. La valoració, segons les dades recollides, indiquen que "són els concerts, la música i el teatre al carrer juntament amb les ofertes i promocions dels comerços i els menús gastronòmics de les jornades de l'Andorra a Taula el que els visitants enquestats consideren com a activitats més interessants de l'Andorra Shopping Festival", ha indicat el director general d'Andorra Turisme.

La quantitat i la qualitat del turisme

Preguntat Betim Budzaku si la quantitat de persones que es desplacen a Andorra tenia un pes més important que la qualitat d'aquestes persones, el director general d'Andorra Turisme ha comentat que "no és veritat. Treballem per tenir un gruix important de turistes que visiten el país, no ens oblidem que el turisme és el 50% PIB, per la qual cosa no ens podem centrar exclusivament en turistes d'alt nivell adquisitiu, sinó també en el turisme de classe mitjana i mitja-alta que és el que ens funciona".