Missatges d'Andorra Sostenible per reduir el consum d'aigua

El consum d' aigua a Andorra es va situar el 2018 (segons les darreres dades disponibles) en 230 litres per habitant i dia, una xifra que està lluny dels 150 litres diaris que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat s'ha marcat com a fita. Aquest diumenge es commemora, precisament, el Dia mundial de l'aigua; per aquest motiu des del Centre Andorra Sostenible s'ha llençat una acció a les xarxes consistent en uns missatges en què es recomana a la ciutadania com fer un ús responsable d'aquest bé.

Així, per exemple, es recorda que amb una dutxa de cinc minuts es gasta 80 litres i, en canvi, omplint la banyera 300 litres. En aquest sentit, es fa notar que el 33% de la despesa d'aigua de les cases és al lavabo i la dutxa; un altre 29% amb les cisternes del lavabo; un 21% amb els electrodomèstics i el 17% amb la neteja de la casa i altres. També es remarca que rentar-se les dents amb l'aixeta oberta provoca una despesa de set litres d'aigua i, en canvi, si es fa amb l'aixeta tancada només de mig litre. Missatges com aquests, amb la intenció de fer reflexionar la població i conscienciar sobre la necessitat d'adoptar certs gestos per estalviar aigua, s'han anat succeint al llarg de la setmana a través dels canals Twitter i Facebook del Centre Andorra Sostenible.

Aquesta acció incideix en la voluntat del ministeri d'assolir una reducció del consum d'aigua, un objectiu que la titular de la cartera, Sílvia Calvó, va palesar en la compareixença que va fer davant els consellers generals per exposar la línies estratègiques del seu ministeri, quan, a més, va anunciar que s'emprendria tota una sèrie d'accions per aconseguir aquesta fita.