Andorra Telecom alerta d'una estafa per correu electrònic per obtenir dades personals

Andorra Telecom ha alertat aquest dilluns d'una nova estafa per correu electrònic. Es tracta d'un intent de 'phishing' o de pesca de credencials amb l'objectiu d'obtenir les dades personals de l'usuari d'aquell compte de correu electrònic amb finalitats fraudulentes. En aquest cas, la víctima rep un correu electrònic on se li notifica que la bústia del seu correu ha assolit el límit de la mida del disc.

En el correu s'explica que per ampliar la banda i per tant, per poder actualitzar el compte s'ha de clicar en un enllaç. A més, s'informa que l'actualització és completament gratuïta. Des d'Andorra Telecom remarquen que no s'ha de fer cas d'aquesta informació, i sobretot, recorda que no s'ha de clicar l'enllaç.