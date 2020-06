Andorra Turisme manté l'espectacle del Cirque du Soleil pel juliol de 2021

El Cirque du Soleil abaixa el teló temporalment després d'haver anunciat la seva fallida però, segons Andorra Turisme, mantindria la voluntat de fer l'actuació prevista al Principat el juliol del 2021 i del 2022. En un comunicat emès aquest dimarts a la tarda, Andorra Turisme confirma que, malgrat l'aturada de tots els espectacles de la companyia canadenca, es té "un contacte constant per tal de garantir la realització de l'espectacle a Andorra, seguint de ben a prop com evoluciona la situació actual del Cirque du Soleil i amb la voluntat i el desig que pugui tornar a activar com més aviat millor els espectacles aturats".

Andorra Turisme estava al corrent de la situació econòmica en la qual es troba l'empresa teatral i confia en la previsió del Cirque de reprendre la seva activitat en els pròxims tres mesos, "moment en el qual es continuaran les converses entre Andorra Turisme i la companyia canadenca per tractar els detalls del nou espectacle previst per a l'any vinent".

Tal com recorda el comunicat, Andorra Turisme i el Cirque du Soleil van arribar a un acord per posposar l'espectacle previst per aquest any i traslladar-lo el 2021. En aquest sentit, i després de diferents converses entre les dues empreses, la intenció és mantenir aquest compromís contret, després que aquest estiu es posposés a causa de la pandèmia de la Covid-19.