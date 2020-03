Andorra la Vella amplia els terminis dels tràmits i dels pagaments de les multes

El comú d'Andorra la Vella, seguint les mesures de contenció per evitar la propagació del Covid-19, informa que des d'aquest dilluns s'ha ampliat un mes el termini de pagament de multes i l'entrega d'altres tràmits, amb l'objectiu que els ciutadans vagin a la casa comuna per a tràmits urgents i imprescindibles. En un comunicat, el comú explica que, per exemple, la declaració de rendiments arrendataris es podrà presentar fins al 30 d'abril.

En el cas de les persones jubilades s'informa que el període per recollir la fe de vida s'allarga també fins al 30 d'abril. Les persones grans demanen aquest document al comú dos cops a l'any per presentar-lo amb la resta de documentació que acrediti que poden continuar cobrant la pensió. El primer termini és, habitualment, entre l'1 de gener i el 31 de març. Per aquest motiu, en tractar-se d'un col·lectiu especialment vulnerable al nou coronavirus, des del comú es demana a la gent gran que es quedi a casa per evitar posar-se en risc. A més, també recorda que molts tràmits es poden fer telefònicament o per correu electrònic. Tot i així, la casa comuna resta oberta de les 8 fins a les 15 hores.