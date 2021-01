Andorra creua la línia vermella i se situa a nivell de risc 4

“Estem clarament a nivell 4, en un inici de nivell 4”, ha manifestat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Andorra té aquest dimecres 29 pacients ingressats a l'hospital, dos menys que dimarts. Quatre d'ells provenen de Salita i sis de Sant Vicenç d'Enclar. Hi ha 22 pacients ingressats a planta i set a la Unitat de Cures Intensives i d'aquests, n'hi ha quatre que estan ventilats mecànicament, un més que dimarts. El ministre ha explicat que s'han diagnosticat 73 nous pacients per Covid en les darreres 24 hores, i que hi ha 661 casos actius. La taxa de reproducció, situada per sobre d'1 des de la tornada de Nadal, aquest dimecres està en 1,43.



El nivell 4 és el darrer, pintat en vermell, dels nivells de risc dissenyats pel Govern en funció de les dades epidemiològiques i el nivell de transmissió del virus durant la pandèmia. El nombre de casos nous per dia ha de ser superior a 60, el nombre de casos nous diaris en persones majors de 50 anys ha de ser superior a 30, i pel que fa a la pressió sanitària, els ingressos a planta hospitalària ha de superar els 24 casos i tenir més de quatre ingressos a l'UCI.



Tot i haver creuat aquesta línia vermella, des del Govern no preveuen, de moment, endurir les mesures restrictives que afecten la societat. “En el moment actual estem en una fase inicial i és un rebrot contingut, per tant veiem que amb les mesures que estan en actiu actualment, el que sí demanem és que la ciutadania sigui molt curosa, però no preveiem modificar el decret que conté les restriccions actuals. Però estarem atents a l'evolució de la pandèmia al país perquè les mesures poden canviar d'un dia per l'altre”, ha argumentat Benazet.

651x366 Quadre dels nivells de risc / Govern Quadre dels nivells de risc / Govern