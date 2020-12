Andorra permetrà dues trobades nadalenques amb un màxim de 10 persones

En el context epidemiològic “efectiu” actual, el Govern ha presentat aquest dilluns el seu full de ruta dissenyat per mirar de minimitzar el risc de contagi del SARS-CoV-2 durant les festes de Nadal. “És molt important arribar en una bona situació sanitària i epidemiològica, i crec que ho estem aconseguint”, ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot. Amb l'avís que les mesures anunciades podrien ser “revertides” en funció del context previ al Nadal, el dirigent, juntament amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han anunciat que durant les festes, del 24 de desembre al 6 de gener inclosos, permetran agrupacions de com a màxim 10 persones –menors inclosos– amb un màxim de dues trobades durant tot el període, tant al domicili com al restaurant. Abans d'aquestes dues reunions “és molt important” que es facin un test d'antígens, per això, es facilitarà a tota la població resident al país un autotest de detecció d'antígens de manera gratuïta.



A banda de les mesures excepcionals, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha demanat que cal seguir respectant les mesures de prevenció com el distanciament, la higiene de mans, l'ús de mascareta o la desinfecció i ventilació d'espais. Però a més, també ha indicat que cal evitar tons de veus elevats o cantar o compartir plats o qualsevol estri. Aquestes noves mesures també s'estenen als restaurants, els quals podran fer serveis a taula d'un màxim de 10 persones els dies 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener al migdia i les nits del 24 i 31 de desembre, quan a banda, també podran allargar el servei fins a la 1 de la matinada. La resta de dies i àpats es mantenen les mesures vigents, amb la limitació d'un màxim de quatre persones per taula.

Durant la roda de premsa, tant el cap de Govern com el ministre han remarcat la importància de fer-se un test d'antígens abans de les trobades. De fet, Benazet ha comentat que han estudiat que si 50.000 persones fessin una reunió de 10 persones durant més dues hores, al gener hi hauria 735 nous casos. En canvi, si aquesta reunió es dugués a terme havent-se fet tests d'antígens, el percentatge de contagis es reduiria en un 56% i només hi hauria 320 contagis. Amb aquest exemple ha volgut mostrar la importància de cribrar-se abans de les reunions. Per tant, des de l'executiu es recomana fer-se una prova prèvia a les trobades i per aquest motiu es facilitarà un test d'autoconsum de manera gratuïta a tota la població major de 6 anys. "No hi haurà excusa", ha indicat Espot, qui ha avançat que en els propers dies s'anunciarà l'operativa per lliurar els tests. Així, el titular de Salut ha recordat que els tests d'antígens detecten si la persona és positiva en la franja en què és més infectiva i per tant s'han de fer el mateix dia de la celebració. Un resultat negatiu no garanteix al 100% que no hi hagi infecció i per tant des de l'executiu recomanen de totes maneres seguir les mesures de precaució. Per altra banda, si el resultat és positiu, cal demanar cita per fer-se una TMA i la persona haurà de restar aïllada fins que no es tingui un resultat concloent.

Sobre la utilització del test, Benazet ha explicat que serà molt fàcil d'utilitzar i que anirà acompanyat d'instruccions. Els tests que facilitarà el Govern seran d'antígens en fosa nasal anterior. En aquest sentit, el Govern també està dissenyant un tutorial per fer-se el test, però tot i així, "s'habilitaran 'stop labs' per realitzar el test ràpid d'antígens que donarà servei els dies festius amb cita prèvia al 821 955", ha comentat el ministre. A més, les farmàcies i laboratoris també podran fer tests d'antígens i continuaran en funcionament i s'ampliaran els altres dispositius per fer-se una PCR o una TMA, ha indicat des de l'executiu.