Andorra vol plantejar uns jocs dels petits estats d'hivern

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha anunciat aquest divendres que Andorra podria liderar una proposta perquè els jocs dels petits estats es disputessin també en la modalitat d'hivern. Riva ha remarcat que es tracta encara d'una idea "molt incipient" en la qual es vol començar a treballar sense que hi hagi, de moment, un calendari marcat. "Hi ha una proposta per estudiar el fet de si seria viable que igual que Andorra acull i participa en els jocs dels petits estats" pugui també fer-ho en la modalitat d'esports d'hivern, ha assegurat la titular d'Esports.

El president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Jaume Martí, ha destacat que tirar endavant aquesta possibilitat d'uns jocs d'hivern dels petits d'estats ja es va plantejar "fa uns quants anys" però que el problema que es va veure va ser el calendari "molt ajustat" dels esquiadors. Ha afegit que és una proposta sobre la qual han de treballar les federacions i que si es posen d'acord, el COA s'hi sumarà. Al seu torn, la titular d'Esports ha recordat que el mes de maig de l'any que ve hi ha previstes les reunions de les assemblees dels comitès olímpics dels diferents petits estats i que llavors podria ser "un bon moment" per plantejar aquesta possibilitat.

Riva i Martí han fet aquestes declaracions en el marc de la recepció oferta als tres participants en els Jocs Olímpics de la Joventut 2020. Hi prendran part Carla Mijares i Ty Acosta, en esquí alpí, i Oriol Olm en esquí de muntanya. Riva ha manifestat que s'espera que aquestes esquiadors puguin millorar les seves marques i les fites de país i que, sobretot, "gaudeixin de l'experiència". Ha afegit que pot semblar una delegació petita però que s'ha volgut prioritzar la "qualitat" més que la quantitat. Acosta s'ha mostrat convençut de poder fer un bon resultat en gegant que és, ha dit, el seu "punt fort". Mijares ha manifestat que les expectatives són "altes" i que on podria fer un millor paper seria en eslàlom, mentre que Olm ha destacat que la seva fita és "fer una bona cursa" i estar al més endavant possible en la classificació.