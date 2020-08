Andorra supera el miler de positius per Covid-19 des de l'inici de la pandèmia

Govern ha facilitat aquest dilluns a la tarda una actualització de les dades relatives als positius per Covid-19, amb 16 nous casos confirmats que eleven la xifra de persones contagiades a 1.005. Andorra supera doncs, el miler de contagiats des de l'inici de la pandèmia. Actualment hi ha 83 casos actius, i una persona continua hospitalitzada.



Segons ha explicat Govern, hores d'ara encara no se sap quànts dels 16 casos tenen l'origen en brots nous, ni quànts corresponen a cadenes de contactes de persones contagiades, perquè no han acabat amb el rastreig. Alguns dels nous positius ja estaven aïllats, i d'altres són casos nous, però no se sabrà la xifra concreta fins que no acabin les enquestes als contactes per determinar-ho.