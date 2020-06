Andorra registra només 13 casos actius per coronavirus

L'actualització de les dades sanitàries d' aquest dilluns continuen amb una dinàmica positiva. En les darreres 24 hores v uit persones han superat la malaltia i els casos recuperats s'eleven fins als 789. Per tant, tan sols resten 13 casos actius per coronavirus i els casos totals es mantenen en 853. L'altra bona notícia és que un dia més no s'ha de lamentar cap defunció i aquestes es mantenen des de mitjan de maig en 51.



Pel que fa als professionals de la salut, encara resta una persona infectada i els cossos especials continuen sense registrar cap malalt. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 8 casos positius ingressats a planta.