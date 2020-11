Andorra, “en via de descens” de contagis

Optimisme moderat, amb cautela. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha tret pit aquest dilluns, després de constatar durant el cap de setmana allò que ja s'intuïa a final de la setmana passada, que Andorra ha començat a tenir un descens en la corba de contagis. Per primer cop en setmanes, la taxa de reproducció del virus és de menys d'una persona per contagiat, de 0,89. És una bona notícia, però tot just comencem la millora, però encara queda camí”, ha puntualitzat el dirigent, per afegir que es visualitza “un descens fràgil, que vol dir que no podem relaxar-nos. Hem de seguir lluitant, per seguir baixant i per seguir demostrant que podem controlar el brot”.

El Govern ha informat de 63 nous contagis en les darreres 24 hores. Així, el nombre de casos totals s'eleva a 4.888 amb 1.265 casos actius. Durant la roda de premsa d'actualització de dades sanitàries, Benazet ha indicat que la pressió sobre el sistema sanitari continua disminuint i en aquests moments hi ha 23 persones ingressades a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i 8 a la Unitat de Cures Intensives, totes elles sota ventilació mecànica. A la planta Covid-19 del Cedre encara resten 11 residents ingressats, els quals evolucionen positivament i a mitjans de setmana es podrà donar d'alta a la meitat d'aquests positius. Quant a les escoles, hi ha 24 aules sota vigilància activa, 20 amb una vigilància total i 4 parcial, a banda de 21 aules més sota vigilància passiva. El ministre de Salut també ha ressaltat que la taxa de reproducció del virus ha disminuït per sota d'1 i es troba a 0,89.