Apapma denuncia un abocament "recurrent" de fang al riu Valira

L'Associació protectora d'animals, plantes i medi ambient ( Apapma) ha denunciat un suposat abocament “recurrent” que s’estaria produint al riu Valira a la zona d’Escaldes-Engordany a tocar del Clot d’Emprivat. El darrer d’aquests abocaments s’ha produït aquest mateix dimarts i des de l’entitat han decidit fer-ho públic a través de les xarxes socials. Tal com ha explicat el president d’Apapma, Carles Iriarte, aquest és el tercer cop en els darrers dos o tres mesos que es dona el fet que el riu baixa molt marró, com si hagués hagut un abocament de fang procedent d’alguna obra. Com que és un fet que es ve registrant en els darrers mesos han decidit denunciar-ho de manera pública per alertar de la situació que entre la ciutadania no es percebi com una “cosa normal”.

Aquest migdia, ha relatat Iriarte, han pogut comprovar com el riu tornava a baixar molt marró, “sembla que sigui fang”, ha manifestat, afegint que no descarten que siguin altres productes procedents de la construcció. “Si fos només terra no seria perillós”, ha puntualitzat, recordant que si es tracta d’altres sediments procedents d’obres poden provocar greus problemes d’ oxigenació de les aigües i, per tant, afectar l'hàbitat del riu. Des de l’associació han fet arribar aquesta constatació als tècnics d’aigües del departament de Medi Ambient del Govern, com en les altres dues ocasions anteriors. “Confiem plenament en els tècnics”, ha manifestat Iriarte, exposant la bona resposta que han tingut en les altres dues vegades que han denunciat que les aigües del riu baixaven brutes. De moment, no tenen cap resposta de les dues ocasions anteriors i suposen que els fets encara estan sent investigats.

Iriarte recorda que quan es fan treballs prop dels rius es demana a les empreses tot un seguit de mesures per evitar que la sedimentació pugui arribar a embrutar les aigües.

L'actuació de Medi Ambient

Des del Govern han confirmat que inspectors del ministeri de Medi Ambient s'han desplaçat a la zona i que un cop agafades les mostres s'ha pogut comprovar que no hi havia hagut afectació per al medi aquàtic i s'ha conclòs que en principi es tractaria d'un abocament de terres que tindria el seu origen, a priori, en un bombament d'aigua d'unes obres de la zona.

Tal com han confirmat des de l'executiu, els tècnics han agafat mostres i han pogut comprovar que no hi havia cap animal mort i que el vessament només afectava una part del riu, ja que a l'altra, l'aigua baixava neta. Això els ha fet concloure que el vessament havia durant poca estona. Ara se seguirà el procediment habitual i, d'acord amb el resultats de les mostres i la investigació, es resoldrà si s'ha d'obrir un expedient sancionador al responsable de l'abocament. El fet que no hi hagués afectació per al medi aquàtic fa sospitar els experts que es tracta només d'un abocament de terres barrejades amb aigua.

Des de Medi Ambient han volgut remarcar que estan "a sobre" de la vigilància de les obres perquè no hi hagi abocaments i han afegit que agraeixen la col·laboració ciutadana, ja que això els ajuda a detectar possibles abocaments al medi.