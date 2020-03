Apareixen els primers afectats de les compres abusives i descontrolades

Fa unes setmanes l' ARA Andorra va publicar un reportatge amb el missatge de nombroses farmàcies del Principat que denunciaven que des de feia temps tenien exhaurides les mascaretes. Asseguraven també que no tenien cap constància que n'haguessin d'arribar a curt termini. Hores d'ara, fins i tot a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha mancança de mascaretes.

Un missatge publicat aquesta setmana en un grup de Facebook ha posat de manifest la indignació d'un malalt de càncer que ha anat a l'hospital i a qui se li ha denegat l'accés a una mascareta. Els professionals que l'han atès li han explicat que "les poques que tenim són per al personal". L'afectat es tracta d'una malaltia greu i se sotmet a sessions de quimioteràpia que li baixen les defenses. En aquest sentit, denuncia l'home a les xarxes, es un pacient de risc elevat. I lamenta que la mancança de mascaretes que li garantirien una millor prevenció és el resultat de la compra abusiva d'aquest material per part de persones sanes que molt legítimament adquireixen mascaretes, però segurament de manera excessiva.

Cal recordar que algunes farmàcies van informar fa unes dies que hi havia clients que compraven paquets sencers de mascaretes. En casos més extrems, turistes que havien arribat a exhaurir en una sola compra totes les mascaretes d'una farmàcia. Aquest fet va produir que en qüestió d'hores comprar aquest producte a Andorra fos pràcticament impossible. Des de diversos sectors i organismes han advertit en els darrers dies que ara per ara el subministrament de gran part dels productes de primera necessitat està "assegurat". També de mascaretes. No obstant estar garantit l'abastiment, recorden la necessitat de comprar de forma responsable. Especialment per respectar que persones com aquest pacient tinguin el màxim confort dins el seu tractament mèdic.