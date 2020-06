Assandca exposa que la crisi evidencia que calen serveis com la radioteràpia

L'Associació Andorrana contra el Càncer ( Assandca) ha centrat la seva feina durant la crisi sanitària de la Covid-19 a "donar informació" i suport als malalts, tenint en compte, per exemple, que molts dels centres als quals són derivats van tancar. Així, el president de l'entitat, Josep Saravia, ha posat en relleu que hi ha hagut moments en aquests darrers mesos en què els malalts han patit "molt de neguit", entre d'altres quan es va creure que quan anaven a Catalunya a fer tractament havien de fer una quarantena de catorze dies.

El president d'Assandca ha manifestat que arran del tancament de centres com el dedicat als infants malalts de càncer, l'entitat va oferir el suport per mirar de "recol·locar-los" i també ha treballat per gestionar el transport a fer tractament fora d'Andorra, on també s'han registrat dificultats. Malgrat tot, Saravia ha emfasitzat el fet que no hi ha hagut ningú que s'hagi quedat sense rebre el tractament que necessita, tot i els problemes registrats. Davant aquesta situació creu que encara és més evident que Andorra ha de poder comptar amb tots els serveis sanitaris, i entre els quals una unitat de radioteràpia. "Hem d'evolucionar una mica més en el tema sanitari" i poder comptar amb diferents serveis, ha manifestat Saravia, afegint que arran de la crisi les converses amb l'executiu sobre aquests serveis han quedat aturades.

"El càncer no ha parat malgrat que hi hagi hagut la Covid-19" i, per tant, l'associació tampoc ha deixat de donar suport als malalts que han viscut aquesta crisi sanitària, també, amb temor, ja que tal com subratlla Saravia les persones malaltes que havien d'anar a un hospital ho han viscut amb neguit per la por a poder-se contagiar. A més el servei que els dona atenció psicològica també va tancar i moltes persones han hagut de recórrer al servei gratuït que ha ofert el col·legi de psicòlegs.