Aules buides, acabament del curs des de casa i exàmens en línia

Un dels maldecaps que tots els països d’Europa tenen sobre la taula és com continuarà el curs acadèmic vigent interromput per l’alerta sanitària. Més enllà de les classes coordinades telemàticament que segueixen el gruix de centres educatius, també a Andorra, el problema ara mateix és avaluar i decidir si és segur o no tornar a classe el que resta de curs.

Diverses universitats, entre elles l’Autònoma de Barcelona, han suspès totes les classes presencials fins al proper curs. Itàlia, el primer país europeu en confinar la seva ciutadania, ha anunciat que està a punt d’aprovar un decret en virtut del qual se suspendrà fins al setembre la tornada a les aules en tots els centres educatius. La mesura comportarà automàticament que tots els estudiants italians obtinguin un 'aprovat general'.

A Andorra no se sap si la tornada a l’escola serà o no després de Setmana Santa. El calendari escolar és un dels nombrosos assumptes importants que el Govern té a sobre de la taula. De moment no s’ha pres cap decisió nova al respecte i es treballa amb l’escenari que després de les dues setmanes de vacances lectives d’aquest abril el calendari es pugui reprendre, sens dubte de manera telemàtica però amb la incertesa que els escolars puguin tornar a les aules abans de juny.

És aviat perquè l’executiu decideixi en aquest sentit, però la seguretat de la població, especialment de la canalla, fa pensar que la reincorporació tan sols es produirà si no hi ha cap risc sanitari. Espanya ha anunciat que exàmens com la selectivitat s’han ajornat fins al juliol, a l’espera de si es podran dur a terme. A Andorra s’ha suspès la prova oficial de batxillerat (POB) fins a nou avís. Una de les mesures que es podrien fer efectives és l’avaluació telemàtica del curs present i analitzar cas per cas la represa dels estudis al setembre.