Avís groc per tempestes amb calamarsa

El Servei Meteorològic Nacional ha informat d'un augment de la inestabilitat per aquest divendres a la tarda que farà créixer la nuvolistat convectiva i deixarà ruixats tempestuosos, més intensos al centre i el nord del país. Per aquest motiu s'activa l'avís groc per tempesta, ja que es preveu que siguin més extenses que aquest dijous i aniran acompanyades de calamarsa.



De tota manera, a partir de la propera matinada el temps s'estabilitzarà i el cap de setmana serà assolellat i calorós, només amb la presència d'alguns núvols durant la tarda del dissabte. A partir de dilluns hi haurà un augment notable de les temperatures.

#Avís_groc per tempesta⚡️ a #Andorra aquesta tarda.



Es preveu que siguin 🌧️més extenses que ahir i aniran acompanyades de calamarsa @BombersAndorra pic.twitter.com/DkwTHugu6O — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) July 24, 2020