Avís groc per nevades a partir d'aquesta matinada

La borrasca Filomena, que està afectant diferents punts de la geografia espanyola, també arribarà a Andorra en les properes hores. D’aquesta manera, tal com ha informat el servei meteorològic, s’ha activat l'avís groc a partir d’aquesta mitjanit per nevades. S’espera que la neu arribi a totes les cotes, acumulant gruixos que poden estar entre els dos o tres centímetres a les valls, dos centímetres a 1.200 metres i fins a deu als cims més alts. L’avís s’allarga fins al migdia de dissabte.

Al llarg d’aquest divendres s’incrementaran els núvols arran de l’arribada de la borrasca i és a partir de la mitjanit que es preveuen les primeres nevades. Mentrestant, les temperatures continuen sent baixes i aquest matí les diferents estacions meteorològiques registraven valors negatius. Per exemple, eren de -8,7 graus a les Salines; de -8,3 a la Borda Vidal i de -5,2 al roc de Sant Pere.

I davant l’arribada d’aquestes nevades a totes les cotes, des de Mobilitat han avisat a través de les xarxes que els conductors facin ús dels equipaments especials i que se circuli amb precaució, reduint la velocitat i augmentant la distància de seguretat i que s'informin sobre l'estat de la xarxa viària abans de sortir de casa.

⚠️Avís meteorològic groc per nevades❄️

Encara que els gruixos esperats per al dia de demà seran força uniformes i no massa alts, esperem que la neu arribi a totes les cotes, acumulant gruixos📏 d'uns 2-3 cm als fons de les valls, 2cm a 1.200 m i fins a 10 als cims més alts. pic.twitter.com/yhwmT7t2Gl