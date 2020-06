Avui s'inaugura la Cala laurediana

El comú de Sant Julià de Lòria recorda que aquest dimecres, a les 19 hores, s'inaugura la Cala laurediana, i es comptarà amb una actuació de l' Esbart Laurèdia i de la Colla de Geganters de la parròquia per donar el tret de sortida a la temporada. El comú ha previst que cada dissabte, entre les 20.30 i les 21.30 hores, músics del país puguin interpretar les seves peces a l'espai del bar, on es poden acumular més d'una cinquantena de persones.

La cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha aclarit que els artistes no són contractats pel comú, per la qual cosa els interessats a actuar s'han d'adreçar directament per telèfon al Centre cultural i de congressos lauredià. Els beneficis que s'enduran els músics, per tant, serà la recaptació que s'assoleixi amb la venda d'una entrada de 5 euros per cada actuació.