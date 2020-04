Baixa per primera vegada el nombre de casos actius per Covid-19 en relació amb el dia anterior

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha felicitat que per primera vegada des que va començar la crisi sanitària, el nombre de casos actius per Covid-19 ha estat més baix que el dia anterior. Així doncs, si aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, informava que els pacients que pateixen la malaltia se situaven en 504, per a aquest dissabte la xifra baixava fins als 500.

A través del seu compte personal d'Instagram, Espot ha volgut recordar a la ciutadania que "encara hem de ser prudents", però és conscient que aquesta dada "ens dona optimisme i confiança". El cap de Govern finalitza l'escrit amb un missatge d'esperança: "Ens en sortirem".

Pel que fa a les dades més recents, i a l'espera de l'actualització d'aquest diumenge, són 622 els pacients diagnosticats per coronavirus, dels quals 94 han estat donats d'alta. Dels casos actius, 76 corresponen a personal sanitari i 15 a persones que pertanyen als cossos especials. El nombre de defuncions s'eleva a 28.