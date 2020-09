Banders vestits de turista per enxampar furtius

Alguns caçadors que aquests dies recorren les muntanyes d’Andorra en el marc de la setmana de la caça de l’isard han explicat a l’Ara que diversos membres del cos de banders estarien vigilant dissimuladament l’activitat de les colles fent-se passar per excursionistes. Segons ha pogut saber aquest mitjà, almenys una parella d’agents haurien patrullat aquest dilluns i dimarts vestits com turistes per diversos boscos i senders de la parròquia de Canillo.

Segons expliquen les mateixes fonts, al creuar-se amb els caçadors els excursionistes “saluden en francès, fan veure que estan passejant per la zona i continuen el seu camí”. La mateixa parella d’ excursionistes, afegeixen els caçadors, controlaria els seus moviments de manera encoberta i discreta, i més tard muntarien controls en els accessos a les zones de caça. “Tot d’una treuen un uniforme de bander de la motxilla, es posen la samarreta amb l’escut del cos i demanen que els obrim el maleter del cotxe per veure si portem algun animal mort”, relata un dels caçadors consultats.

Fins diumenge vinent, 20 de setembre, està permesa la caça d’aquesta espècie en el marc de la setmana de l'isard. Enguany s’ha comptabilitzat la xifra més alta d'exemplars dels darrers 20 anys, en total 1.234. L’ordre ministerial ha fixat en 181 el total de captures permeses.