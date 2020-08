El Barça de bàsquet, còmode a Encamp i amb la intenció de tornar l'any vinent

La secció de bàsquet de l'FC Barcelona continua exercitant-se a Encamp. Després d'uns dies entrenant-se a les instal·lacions de la parròquia i havent disputat el primer partit de pretemporada davant del MoraBanc Andorra, el capità i l'entrenador de l'equip blaugrana, Pierre Oriola i Saras Jasikevicius, han visitat el comú, on han estat rebuts per la cònsol major, Laura Mas, i el conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez. Durant la seva intervenció, el tècnic blaugrana s'ha mostrat satisfet de poder preparar la nova temporada a la parròquia encampadana, i ha assegurat estar molt còmode tant pel que fa a l'allotjament com a les instal·lacions esportives. Jasikevicius ha reconegut que l'equip està treballant intensament per arribar ben en forma a l'inici de la competició i ha mostrat el seu desig perquè l'equip torni a entrenar-se a Encamp de cara a la pretemporada de l'any vinent.

Des de la visió del comú suposa un "honor" acollir equips de primer nivell, ja que es tracta d'un fet que "ens reforça molt la imatge nacional i internacional", ha indicat Fernàndez. A més, que equips de primer ordre escullin la parròquia per a concentrar-se i exercitar-se, "ens dona un rèdit a nivell d'instal·lacions", tant pel que fa a les d'Encamp com les del Pas de la Casa. Per al conseller, això ha de contribuir a generar interès perquè altres equips d'alt nivell també s'interessin en venir a fer les seves estades esportives en pròximes ocasions. Fernàndez ha finalitzat la seva intervenció encoratjant l'equip a tornar el 2021 i els ha desitjat tots els encerts de cara a la nova temporada.

Per la seva banda, el capità blaugrana ha manifestat que "aquesta estada ens permet treballar en un ambient diferent", fer pinya i gaudir d'unes instal·lacions situades ben a prop de l'allotjament on descansen els esportistes.

Un cop finalitzada la roda de premsa, s'ha procedit a l'intercanvi d'obsequis entre el comú i el club i, posteriorment, tots els jugadors desplaçats a Encamp, així com l'entrenador i el directiu responsable de la secció de bàsquet de l'FC Barcelona, Joan Bladé, s'han fet una foto de família amb la cònsol i el conseller a la plaça de Sant Miquel.