Barcelona es buida, Andorra s'omple

Les dades d'ocupació hotelera resgistrades a la capital catalana contrasten amb les andorranes. Barcelona pateix per la caiguda en picat de l'arribada de turistes estrangers, i perquè els nacionals prefereixen passar una dies a la segona residència de la platja o del Pirineu. Aquests moviments de turisme intern a Catalunya han disparat els contagis de Covid-19 a comarques costaneres del tarragonès i de l'Ebre, per una banda, i dels Pallars, la Cerdanya i l'Alt Urgell, de l'altra. De fet, el risc de rebrot al nord de l'Alt Urgell ha tornat a pujar en les darreres hores i s'ha situat de nou per sobre de 700. També comencen a ser preocupants les dades que arriben de la Cerdanya. I al Principat, el casos actius no paren de pujar des de fa uns dies, i actualment superen els 130, amb cinc persones hospitalitzades, i una a Cures Intensives. Un augment, el dels darrers dies, que suposa l'altra cara de la moneda del turisme. Hotels plens, amb una ocupació que aquesta darrera setmana ha arribat al 90% a totes les parròquies del país.



Les xifres revelades aquest dimarts per la Unió Hotelera d'Andorra són motiu per a la eufòria del sector. L'ocupació registrada al país la setmana passada, la que va del dilluns 17 al diumenge 23 d'agost, ha continuat en nivells molt alts, de fet, ha estat fins i tot superior a la que es va donar tot just una setmana abans. L'ocupació global va ser del 88%, sent la parròquia d'Andorra la Vella la que va registrar un percentatge més elevat, concretament del 92,54%.



Ordino s'ha situat en segon lloc amb una ocupació del 92% i Encamp n'ha assolit el 91,7%; la Massana ha tingut una ocupació que ha arribat a un 90%; Escaldes-Engordany, un 89,3% i Canillo un 88%. Sant Julià de Lòria ha estat la parròquia en què l'ocupació ha estat més baixa, concretament del 56%. Per nacionalitats d'aquests turistes, cal destacar que un 66% són espanyols; un 26% francesos i un 8% d'altres nacionalitats.



La situació andorrana contrasta amb la barcelonina, on el sector veu com cada dia que passa han de tancar més establiments per manca de clients. A mitjan d'agost hi havia només 120 hotels oberts a la ciutat, amb un pírric 12% d'ocupació, segons dades del gremi.



Al Pirineu, amb un índex de turisme igual o superior a estius passats, les autoritats insisteixen la gent perquè compleixi amb les mesures de seguretat i no es disparin els contagis. La situació, però, quan encara hi ha molts andorrans que ha de tornar dels seus llocs de vacances, ja és preocupant. El comú d'Andorra la Vella ha hagut d'aïllar cinc funcionaris després que es confirmés el contagi d'un treballador, i a la Comella han saltat les alarmes per un positiu d'un vigilant, que ha dut a aïllar una dotzena de funcionaris del centre penitenciari.



El ministre portaveu, Èric Jover, feia aquest dilluns una crida a la calma i la serenitat, i ja avisava que Govern treballa amb la previsió que els positius augmentin amb la tornada de vacances i l'inici del curs escolar. En la mateixa línia, l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha indicat que la ciutat segueix “amb un risc de rebrot molt i molt alt, però per fi la taxa de transmissió dels set últims dies ha baixat". Tot i això, ha deixat clar que "la situació segueix molt i molt complicada, i és vital disminuir els contactes socials". Salut durà a terme aquesta setmana un cribratge massiu de covid-19 entre la població d'entre 16 i 50 anys de la Seu d'Urgell.