Barcelona detecta 150 positius nous de covid-19

La transmissió del coronavirus a Barcelona continua sota control. La corba epidemiològica segueix el seu avenç a un ritme sostingut i, ara per ara, les dades no permeten parlar de cap rebrot. Sí que és cert que en els últims dies s'ha registrat un repunt de casos a la capital catalana, però segons les autoritats sanitàries i els experts consultats, es tracta d'un comportament "esperable".



La regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, ha afirmat aquest dilluns que en l'última setmana s'han detectat 150 positius mitjançant PCR, la prova estandarditzada per confirmar les infeccions actives de covid-19, i que això significa que se n'han diagnosticat aproximadament vint persones cada dia. La setmana del 22 al 28 de juny es van detectar 90 casos, uns 60 positius menys, i per això el creixement semblaria més gran del que realment és. "És cert que hi ha una oscil·lació setmanal que ha derivat en un augment, però això cal veure-ho en perspectiva", ha assegurat la regidora, en referència a la sèrie històrica de diagnòstics fets públics per l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Segons les dades públiques -que s'actualitzen cada dos dies-, la situació epidemiològica de la setmana passada és exactament la mateixa registrada la primera setmana de juny, amb 150 casos detectats. La segona setmana se'n van diagnosticar 139; la tercera 84; la quarta 90 i, la primera de juliol 150. Això significa que s'han identificat més casos després de dues setmanes a la baixa, però l'ASPB demana prudència i ho desvincula de cap brot descontrolat com els que han obligat a confinar perimetralment la comarca del Segrià. A Lleida es van arribar a detectar 150 casos en només un dia.

"De tots aquests casos, l'ASPB en fa seguiment de contactes per tenir en tot moment la traçabilitat de les infeccions", ha remarcat Tarafa. Amb una roda de premsa exprés, la regidora ha volgut sortir al pas d'algunes informacions que han circulat aquest cap de setmana a les xarxes socials i en alguns mitjans de comunicació que asseguraven que districtes com Sants i Sarrià havien quintuplicat i triplicat, respectivament, la detecció de casos. Això es deu, segons fonts coneixedores del sistema de detecció ràpida, a un augment en l'ús dels tests ràpids –o serologies–, que detecten anticossos i no infeccions actives.

Aquestes informacions són incorrectes perquè sumen dos tipus de proves, barrejant indicadors i alterant els resultats. Una cosa són els positius diagnosticats per una PCR, que són els 150 comunicats, i una altra els resultats positius dels tests ràpids que donen una fotografia del passat. Aquestes serologies positives no es poden relacionar amb un brot concret perquè la infecció es pot haver superat fa dies, màxim quinze. El missatge de l'organisme encarregat de la prevenció epidemiològica barcelonina, doncs, és clar: "No estem ni de lluny en la situació de Lleida i, de fet, no són escenaris comparables", ha sentenciat la presidenta de l'ASPB.