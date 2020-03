Besolí i Rosell es querellaran junts conta la jutgessa del Suprem

Després d'haver estat 22 mesos en presó preventiva i d'haver estat absolts de tots els càrrecs que se'ls imputaven, Joan Besolí i Sandro Rosell no volen que la jutgessa que els va mantenir tancat durant temps quedi impune. Segons ha publicat el diari 'El Mundo', l'expresident blaugrana s'ha querellat contra Carmen Lamela, igual que Besolí.

En aquest sentit, l'advocat de Rosell, Andrés Maluenda, ha explicat a través de les xarxes socials perquè s'han decidit a interposar aquesta querella. "La presentació de la querella no obeeix a un ànim de perjudicar la imatge del Consell General del Poder Judicial, ni del Tribunal Suprem ni de la justícia en general, sinó de depurar responsabilitats penals d'una persona concreta en l'exercici de la seva professió, com es faria en qualsevol altre sector", ha manifestat Maluenda.

A la querella presentada per part d'ambdós contra Lamela, també s'hi ha afegit una demanda de Rosell a l'estat espanyol per més de 10 milions en concepte de responsabilitat patrimonial i pel dany causat a la seva imatge. Segons ha pogut saber l'Ara Andorra, Besolí també té intenció de fer aquesta demanda, tot i que encara no s'ha definit la quantitat que reclamarà.