Blanquer assegura que el sistema francès continuarà sent gratuït

Reforçar l’atractiu del sistema educatiu francès i mantenir la seva gratuïtat, tal com ha estat fins ara. Aquests són dos dels principals missatges que han quedat de la visita del ministre d’Educació nacional i Joventut francès, Jean-Michel Blanquer, al Principat. D’aquesta manera, Blanquer ha destacat una sèrie de qüestions concretes, com la creació d’un nou bac professional sobre digitalització i ciències informàtiques i la millora de la informació als estudiants perquè cada vegada hi hagi més alumnes que optin per anar a França a fer els seus estudis superiors. Així, qüestionat sobre la gratuïtat del sistema, ha manifestat que no sabia la “base” que tenien uns rumors “que han corregut” sobre el fet que no seria així i els ha negat, afegint que el sistema “continuarà sent gratuït” com fins ara.

Sobre aquesta qüestió en concret la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha destacat que la “gran voluntat” de l’executiu és que el model francès continuï com fins ara per una qüestió d'“igualtat” per a tots els alumnes, perquè continuï la “lliure elecció” entre els tres sistemes educatius i que l’ensenyança sigui “pública i gratuïta”.

Vilarrubla ha destacat que la jornada de Blanquer a Andorra ha estat “ben valorada i positiva” per ambdues parts i, de fet, tant ella com Blanquer han destacat les qüestions concretes que se n’han extret. En primer lloc, que el Lycée Comte de Foix incorporarà un batxillerat professional sobre informàtica i digitalització amb el qual, tal com ha manifestat Blanquer, es vol potenciar l’atractiu del Lycée. Aquesta nova branca, ha afegit, ha de servir perquè els alumnes puguin seguir posteriorment estudis informàtics superiors. També es volen potenciar els intercanvis amb altres entitats internacionals per tal que els alumnes puguin aprendre altres llengües i cultures. Aquest objectiu, ha afegit Blanquer, s’emmarca en la voluntat de “reforçar l’atractiu de les escoles primàries (franceses) i del Lycée”.

I quant a la millora de les instal·lacions, les delegacions francesa i andorrana han tractat sobre les noves instal·lacions de què disposarà el Lycée, a partir del 2021, a l’escola de Ciutat de Valls. Es tracta d’uns treballs que es faran de manera conjunta entre les dues administracions i que tindran un cost de 800.000 euros, ja que, tal com ha explicat Vilarrubla, les millores que s’han de fer no són de massa envergadura. En aquests espais aniran els alumnes de primer, segon i terminale i a les actuals instal·lacions del Lycée es redistribuiran els espais i seran per als alumnes del collège i el Lycée professional.

A més, Blanquer ha fet incidència en la necessitat de millorar la informació als estudiants perquè hi hagi un “major equilibri” entre els que decideixen anar a estudiar a Espanya i els que van a França. En aquests sentit, ha manifestat que es reforçarà el centre d’orientació que hi ha al Lycée, que fins i tot podria ser ubicat en un altre espai.

Un altre eix que s’ha abordat durant la visita de Blanquer ha estat la formació dels professors i, d’aquesta manera, han acordat amb Vilarrubla la possibilitat que mestres del sistema educatiu andorrà també es puguin beneficiar de les formacions que s’ofereixen als professors francesos. Vilarrubla també ha parlat d’intercanvi de docents i d’una jornades de bones pràctiques que es vol tirar endavant amb la participació dels tres sistemes educatius. Blanquer ha explicat que cal potenciar la formació continuada dels professors i també ha plantejat la possibilitat que es pugui impulsar una associació de professors amics o francòfons que “faci viure les relacions” entre França i Andorra.

La jornada de Blanquer a Andorra ha inclòs diverses reunions de treball, tant amb el cap de Govern, com amb la ministra Vilarrubla i el seu equip, així com la visita a diferents centres educatius del país, com el Lycée Comte de Foix o l’escola francesa de Ciutat de Valls. Les dues delegacions s’han pogut entrevistar tant amb professors com amb pares i alumnes per tal de tenir una visió des de diferents perspectives de la situació actual, així com els projectes futurs a curt termini. El titular d'Educació francès també ha pogut escoltar el neguit dels professors.