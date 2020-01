Bomosa i Laika, interessades en la gossera i la gatera

Bomosa confirma que es presentarà al concurs per a l'adjudicació de la gestió de la gossera, que tal com va anunciar aquest dilluns la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha de sortir durant el primer semestre d'enguany. Carmen Rivera, directora de la fundació, ha assegurat que desitja que Bomosa i Laika esdevinguin les adjudicatàries del concurs, ja que són les dues associacions que es troben actualment col·laborant amb el Govern. Pel que fa a Laika, el president de l'associació, Josep Mas, ha indicat que estan interessants en poder gestionar la gatera.

Des que va signar l'acord el 23 d'abril amb el Govern, Bomosa s'encarrega de l'alimentació i el beure diari dels gossos, la neteja de les gàbies i de treure els animals a passejar, segons ha comentat Rivera, a més, de treballar junt amb el Govern amb els veterinaris que van al centre, tot sense rebre cap aportació econòmica. Per aquest motiu, la ministra va indicar que l'externalització també permetrà retribuir econòmicament a les entitats que guanyin el concurs. Segons Mas, aquest punt és el que marca la diferència respecte a l'anterior concurs que hi va haver i que va quedar desert. "Una contribució econòmica del Govern permetria tenir una persona fixa perquè cuidi dels animals", ha manifestat Mas, qui ha afegit que des de Laika han rebut positivament aquesta intenció d'externalitzar els serveis, ja que manifesta tenir "un coneixement profund i una àmplia experiència amb tot el tema felí".

Ara bé, Rivera no ha pogut confirmar que les dues associacions es presentin juntes. "Com que no sabem com seran les bases del plec, no sabem com ens presentarem". Tot i així, la relació entre totes dues entitats és molt bona, tal com ha indicat la directora de Bomosa, qui ha manifestat que col·laboren en diferents projectes des de fa anys. Per la seva banda, Mas ha matisat que creu que en el concurs, la gossera i la gatera aniran per separat, i remarca que ells estan interessants en la gatera. En aquests moments, Laika ja es troba molt activa en aquesta part del centre i es dediquen principalment a anar a cuidar, observar i socialitzar els gats que hi ha.

Des de Bomosa també es mostren molt satisfets amb aquesta proposta del Govern i també els omple d'orgull les paraules de la ministra, qui va reconèixer la seva feina, segons ha explicat Rivera. A més, ha indicat que fa molts anys que treballen conjuntament. "Anem sempre alineats amb el Govern", ha indicat la directora, qui ha matisat que abans d'impulsar qualsevol projecte, sempre s'informen mútuament amb l'administració, ja que "tots volem ajudar al benestar animal".