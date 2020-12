Brot de coronavirus a Nostra Senyora de Meritxell

Un brot de coronavirus SARS-CoV-2 a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha contagiat dos pacients de la planta 3 del centre, on hi ha ingressats pacients de diverses especialitats. El SAAS no ha informat fins ara de l'incident, que es va produir dilluns al migdia, quan un dels pacients va mostrar alguns símptomes i se li va practicar la prova, la qual va donar positiva.

Seguint el protocol es van efectuar, poc després, les proves a la resta de pacients de la planta -un total de setze- i als professionals, donant positiu un pacient més i negatiu tots els professionals sanitaris. Després del resultat positiu dels 2 pacients aquests s'han traslladat a la planta habilitada per a Covid-19.

Les famílies han estat immediatament informades i l’ala de la 3a planta ha quedat tancada i aïllada per fer el seguiment dels pacients. L’origen del brot es desconeix.