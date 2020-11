Brot de coronavirus al centre penitenciari

Les autoritats sanitàries informen aquest dijous d’un brot detectat al Centre penitenciari de la Comella. Actualment hi ha quatre agents en aïllament domiciliari després de donar positiu en Covid-19, i dos agents i una treballadora externa que resten en aïllament per ser contactes. Per tal de reduir al màxim la possibilitat de contagi a les instal·lacions penitenciàries, el ministeri de Salut i la direcció del centre han acordat avançar el cribratge que es fa periòdicament a tots els interns així com als treballadors i que estava previst pels propers dies i que s’ha dut a terme durant les darreres hores.

Així, les proves realitzades han posat de manifest que hi ha tres interns del mòdul de preventius i una del mòdul de dones que també han donat positiu. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha emplaçat a la direcció del centre penitenciari a obrir una investigació per esclarir l’origen del contagi.

A banda, fora del cribratge, un pres en règim de semi-llibertat i que no està en contacte amb la resta de reclusos va donar positiu ara fa uns dies i resta en aïllament al seu domicili fins que hagi superat la malaltia.

Per un altre costat, el Govern informa que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 6.066 persones (+48), 5.208 dels quals corresponen a la segona onada. El total de defuncions fins a la data es manté en 76.

Actualment hi ha 863 casos actius (-24): 9 (-1) persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 9 a l’UCI (6 de les quals requereixen ventilació mecànica). A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat.