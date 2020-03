El CSJ actualitza la plantilla amb tres noves places de batlle

Aquest divendres s'ha celebrat a la sala de justícia de Casa de la Vall l'acte de nomenament d' Elisabet Puente com a nova fiscal adjunta. Puente, en el seu discurs d'investidura, ha aprofitat per agrair a tots els docents, companys i família que l'han acompanyat durant tot el seu recorregut formatiu. Ha assegurat que "el camí ha estat complicat, però que al cap i a la fi, el dret és la meva vocació". A l'acte també ha estat present el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, que ha anunciat una nova convocatòria per a places a la Batllia. Concretament per a cobrir tres places en el càrrec de batlle, dues de les quals de reforç.

A banda, també es convocaran dues noves places de fiscal, ja que els actuals, un se'n va al Tribunal de Corts i l'altre al Tribunal Superior. En total, tal com ha detallat el president del Consell Superior, seran set les places que restaran a l'espera de ser adjudicades. Casadevall ha volgut animar els interessats en cobrir aquests llocs a que es presentin, ja que d'aquesta manera "el servei de la justícia quedaria pràcticament cobert".