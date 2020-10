Caminada virtual contra el càncer

La pandèmia del coronavirus ha obligat els organitzadors de la Caminada contra el càncer a fer canvis en el format. D’aquesta manera, la cita, que se celebrarà el 25 d’octubre, serà en format virtual i els participants podran sumar-se a la iniciativa adquirint una samarreta commemorativa a Pyrénées i enviant una fotografia amb ella posada el dia 25, mostrant d’aquesta manera el suport a la lluita contra la malaltia. De fet, el president de l'Associació andorrana contra el càncer (Assandca), Josep Saravia, ha manifestat que els malalts de càncer ho estan "passant malament" arran de la crisi sanitària, ja que per exemple moltes de les proves diagnòstiques estan aturades, i creu que aquesta caminada els mostrarà "que no estan sols" i que la ciutadania se solidaritza amb la seva lluita.



La samarreta es posa a la venda aquest dimecres al servei d’atenció al client de Pyrénées (que torna a donar suport a la proposta juntament amb la Fundació Jacqueline Pradère), i aquells que la vulguin tenir podran fer l’aportació econòmica que desitgin per adquirir-la. El dia 25 cadascú podrà fer-se una fotografia amb la samarreta posada, caminant contra el càncer, i enviar-la al web www.andorracontraelcancer.com o al WhatApp 366 650. Amb totes les imatges Assandca farà un mural que mostrarà la solidaritat de la ciutadania. El director de màrqueting i digitalització de Pyrénées, Àngel Alonso, ha destacat que voldrien que hi hagués una allau de mostres de solidaritat i ha afegit que el fet que sigui virtual farà que “tothom pugui participar com vulgui”. De fet, Saravia ha subratllat que la voluntat és sempre superar les xifres de l’any anterior (el 2019 es van superar els 8.400 euros de recaptació). “Ens agradaria tenir una història de rècord de solidaritat”, ha conclòs Alonso, que ha afegit que aquest any la samarreta escollida és de color blanc per mostrar “l’esperança” de vèncer el càncer.



Saravia ha destacat que arran de la crisi del coronavirus els pacients malalts de càncer estan patint conseqüències com el fet que les proves diagnòstiques estiguin ara per ara aturades o que per poder-se fer una hagin hagut d’esperar mesos, amb el patiment psicològic que això els pot comportar. En aquest sentit, ha manifestat que durant la primera onada els malalts van patir per si haurien de fer un confinament de catorze dies si baixaven a Barcelona a rebre tractament (un fet que després es va poder solventar); perquè les proves estiguessin parades o que quan baixaven en els seus propis vehicles haguessin de passar controls policials molt exhaustius per demostrar que hi viatjaven per qüestions mèdiques. En aquest sentit, ha lamentat que tots els esforços i l’atenció s’estiguin focalitzant en el coronavirus i que això faci que malalties com el càncer estiguin perdent “visibilitat”. Ha afegit que els diners recaptats amb aquesta caminada aniran destinats al suport als malalts, per exemple, a ajuda psicològica. I és que ha afegit que cada vegada són més les persones que demanen a l’Assandca aquest tipus de suport, que l’associació dona en col·laboració amb una empresa privada. També volen impulsar campanyes de prevenció.