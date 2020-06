Canvis al calendari de la zona de baixes emissions de Barcelona

L'àrea metropolitana de Barcelona (AMB), els cinc ajuntaments metropolitans que integren la zona de baixes emissions (ZBE) i la Generalitat de Catalunya han acordat el nou calendari per seguir desplegant i reactivar la ZBE, que va quedar aturada temporalment per l'entrada en vigor de l'estat d'alarma a Espanya per la crisi sanitària de la Covid-19.

Així, el Govern mostra, a través d'una nota informativa, el nou calendari d'aquesta ZBE. Pel que fa als cotxes i motos la data de represa del règim sancionador serà el 15 de setembre quan estava prevista l'1 d'abril. Pel que fa a les furgonetes, camions i autobusos hi ha una moratòria i la data d'aplicació del règim sancionador que era l'1 de gener del 2021 es posposa. Per les furgonetes s'iniciarà l'1 d'abril del 2021, pels furgons, camions i autocars petits l'1 de juliol i pels autobusos i autocars destinats al transport col·lectiu serà l'1 de gener del 2022.

D'altra banda, també hi ha una ampliació de l'exempció de professionals amb rendes baixes, és a dir, una moratòria per a vehicles professionals. En aquest cas s'amplia tres mesos la moratòria, que estava prevista inicialment fins al 31 de desembre del 2020 i ara és fins al 31 de març del 2021. També s'amplien els requisits econòmics per sol·licitar l'autorització.