Per Cap d'Any, res a celebrar

L'epidemiòleg que ha assessorat el Govern i Grandvalira, Oriol Mitjà, recomana “evitar les celebracions de Cap d'Any”. Així de clar s'ha expressat Mitjà aquest dilluns a través del seu perfil a les xarxes socials, un cop s'ha conegut que la Generalitat no endurirà les restriccions que el protocol estableix per al darrer dia de l'any, sinó que manté les mesures vigents, és a dir, entre d'altres, toc de queda a la 1 de la matinada en comptes de la mitjanit o permetre la mobilitat només amb la pròpia bombolla.



Tot i que, en comparació amb Andorra, tant el nombre de casos detectats com la pressió sanitària van a l'alça a Catalunya, es dona el greuge a les Valls que la nit de Cap d'Any, en la qual es preveu un augment de les interaccions socials, no hi ha toc de queda.



Mitjà entén que en el context de tres caps de setmana festius consecutius d'aquest final d'any, i vist que no s'han endurit les mesures restrictives, la tercera onada “es desbocarà per arribar als pics de novembre”. L'epidemiòleg assegura que “no és suficient” la recomanació feta per les autoritats catalanes “d'evitar els contactes socials no imprescindibles per Cap d'Any” i entén que haurien d'haver anat més enllà vista la situació al país veí.



De la seva banda, la directora de Protecció Civil del govern català, Isabel Ferrer, ha demanat "evitar qualsevol contacte social que no sigui imprescindible" i "que no es faci cap desplaçament que no sigui indispensable".



Recordem que malgrat la contundència de l'epidemiòleg, Andorra ha establert unes mesures força més laxes que al país veí del sud. Aquí, les autoritats recomanen que les trobades siguin d'un màxim de deu persones, incloent els menors d'edat, de tres bombolles diferents. Aquest dilluns, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha tornat a incidir en les mesures per evitar la propagació de contagis com la higiene de mans, limitar les trobades familiars, la ventilació i la mascareta.

És molt important evitar les celebracions de Cap d'Any.



Amb 14,000 casos setmanals, Rt 1.2, i tres caps de setmana festius consecutius la 3a onada es desbocarà per arribar als pics del Novembre.



Apreneu de les errades 🙏 @miquel_samper https://t.co/jG7QRUNbyh — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 28, 2020