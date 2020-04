Cap defunció per Covid-19 en les darreres 24 hores

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que en les últimes 24 hores no hi ha hagut cap mort vinculada a la Covid-19. Les xifres epidemiològiques demostren que ha disminuït considerablement tant la corba com la pressió en el sistema sanitari, fet pel qual, "les mesures establertes estan donant resultat", segons el ministre, que ha afegit que "aviat es podran obrir algunes activitats". En aquests moments, hi ha 601 pacients diagnosticats amb coronavirus, dels quals 71 han estat donats d'alta. Pel que fa a les defuncions, s'eleven a 26 a causa del cas d'una dona de 89 anys que va morir a casa seva el passat 7 d'abril i que ha donat positiu en la prova de PCR. Casos actius de Covid-19 es registren 504, 82 dels quals són sanitaris i 17 dels cossos especials.



Seguim amb l'actualització de dades, a l' hospital Nostra Senyora de Meritxell, es troben 40 pacients positius i 7 persones han estat donades d'alta en les darreres hores. A la Unitat de Cures Intensives hi ha 16 pacients, 13 dels quals requereixen ventilació mecànica. Un nou pacient ha entrat a l'UCI i ha requerit també ventilació mecànica després de cinc dies sense cap novetat. En aquest sentit, Martínez Benazet ha destacat la donació de cinc ventiladors els darrers dies que, "fan que l'UCI estigui més ben dotada". A planta, hi ha ingressades 24 persones amb coronavirus. Pel que fa al Cedre, es registren 48 persones positives, de les quals, 19 són del centre sociosanitari Salita. En relació amb això, Martínez Benazet no ha volgut fer públic si el ministre de l'Interior, Josep Maria Rossell, i el secretari d'Estat, Joan León, han completat els seus confinaments després que donessin positiu per coronavirus.



Per últim, el màxim responsable de la cartera de Salut ha garantit "les mascaretes per a tothom" després que algunes farmàcies alertessin que se'ls estaven esgotant. "Intentarem que no hi hagi cap desabastiment a les botigues", ha assegurat.