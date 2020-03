La Capsa trasllada les activitats a la xarxa

La Capsa, espais de creació, ha decidit traslladar la seva activitat habitual a la xarxa per no aturar les classes malgrat l'excepcionalitat de la situació. Per aquest motiu, ja mou l'etiqueta #lacapsaacasa i totes les propostes són obertes a tothom.

La responsable de l'espai, Rosa Mujal, mantindrà les classes de pintura i dibuix personalitzades via whatsapp, mentre que la disciplina artística que imparteix Jean-Luc Herbert es farà en línia a través de l'aplicació 'Zoom'. A banda, la resta de col·laboradors habituals de la Capsa proposaran diferents tutorials i activitats creatives mitjançant el canal Cultura Ordino d'instagram (IGTV), el facebook de la Capsa Espais i via whatsapp. Les connexions es faran diàriament a les 16 hores.

Per la seva banda, el Centre esportiu d'Ordino (CEO) també aposta per seguir amb activitats virtuals obertes a tothom com les classes de ciclisme indoor amb Aplifit. Tots aquells interessats en participar-hi han d'adreçar-se al web www.cyclingathome.com, identificant-se com a encesa@aplifitencasa per a l'usuari, i aplifitencasa com a contrasenya.

L'entrenadora del CEO, Regina Llorens, oferirà classes en línia mitjançant el compte d'instagram @rellobo. Hi haurà dues connexions al dia, a les 12 i a les 17 hores on s'inclouran diferents activitats diàriament.