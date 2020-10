Càpsules audiovisuals a les xarxes per conscienciar sobre la conducció

El Govern, juntament amb el departament de Mobilitat, i l'Automòbil Club Andorra (ACA), ha presentat, aquest dijous als cinemes Illa Carlemany, la nova campanya de seguretat viària 'Una tardor per conscienciar dels perills de la carretera'. La campanya consta de diferents espots encarats als joves que es difondran a través de les xarxes socials i d'un altre més impactant que es passarà al cinema abans de les pel·lícules, encarat a un públic d'entre 30 i 60 anys. Un dels motius d'aquesta campanya, són els 600 accidents de trànsit que hi va haver el 2019, dels quals, al voltant d'un 40% van ser a causa dels efectes de l'alcohol i drogues i per distraccions al volant, i forma part de la campanya de tres anys 'Missió Zero Accidents' que va llençar l'ACA l'any passat. A més, tal com ha indicat el ministre d'Ordenament Territorial, gràcies a la base de dades d'accidents de trànsit la campanya es llença aquest octubre perquè a la tardor és quan "hi ha una major concentració d'accidents", uns 250 del total que hi va haver l'any passat.

Un dels objectius, era fer tipus d'anuncis per a públics diferents. Per aquest motiu, les càpsules que es passaran a les xarxes socials estan protagonitzats pels joves pilots de l'ACA, Raul Ferré i Edgar Montellà. Torres ha indicat que aquests joves són persones corren molt a les carreteres en circuits tancats i donen la imatge "que en situacions normals s'ha de ser molt prudent i conscient dels perills que pot suposar tenir un accident". De fet, el director de la campanya, Héctor Romance, ha explicat que van intentar aglutinar amb aquestes càpsules les idees que tenien des del departament de Mobilitat. "La idea era que un pilot d'Andorra, expert en conducció, doni consells per refrescar la memòria a conductors novells i també als quins ja porten uns anys" i van adquirint mals hàbits i mals comportaments, ha dit.

A més, la campanya també inclou un espot publicitari d'impacte per arribar al gran públic per passar-lo a la gran pantalla abans de les pel·lícules. L'anunci tracta d'una parella que va sopar a fora i pren una ampolla de vi i partir d'aquí sorgeixen unes conseqüències. Romance ha apuntat que volen transmetre el missatge de que "no deixis que la teva vida es converteixi en un malson per una mala decisió d'una nit". D'altra banda, ha declarat que les gravacions de les càpsules, que s'han fet amb gent d'Andorra, es van iniciar abans de l'esclat de la Covid-19 i es van acabar ja amb la pandèmia. "Ens va afectar relativament, ja que vam poder rodar tal com estava previst, però amb mesures de seguretat i distanciament", ha afegit.