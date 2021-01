Catalunya administra només el 10% de les vacunes per un retard en l'arribada de les neveres i a les autoritzacions

La conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya ha administrat només el 10% de les 60.000 dosis de la vacuna rebudes contra la Covid-19. El departament ho atribueix a un retard en l'arribada de les neveres que la farmacèutica Pfizer recomana per transportar els vaccins fins als centres – atrapades al túnel de Calais durant el tancament fronterer amb el Regne Unit– i a la lentitud en rebre les autoritzacions per ser vacunat. En el cas de les residències de gent gran, cal el consentiment de familiars, un fet que alenteix encara més el procediment. Segons han indicat fonts de Salut a l'ACN, les neveres ja han arribat i a partir de la setmana que ve s'incrementarà el ritme. Altres comunitats de l'estat espanyol i països europeus han experimentat retards similars.



A tot això, s'hi afegeix el fet que Pfizer va lliurar un dia més tard del previst una de les remeses. En un comunicat, Pfizer Espanya va explicar que va ser informada diumenge passat per la seva fàbrica de Puurs (Bèlgica) del retard en l'enviament a vuit països europeus, entre ells l'estat espanyol. Fins aquest dissabte hi havia 6.093 persones vacunades, 133 més que el dia de Cap d'Any.