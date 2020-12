Catalunya permetrà la mobilitat comarcal els caps de setmana

El Procicat, reunit aquest dissabte, ha acordat permetre la reobertura dels centres comercials a partir de dilluns que ve, 14 de desembre, amb el 30% de l'aforament. També ha autoritzat la mobilitat dins la mateixa comarca a partir de divendres que ve, amb la qual cosa el confinament municipal del cap de setmana passarà a ser comarcal. El que sí que es manté és el confinament perimetral de Catalunya, i per tant, l'entrada o sortida a la comunitat continua prohibida excepte per motius justificats.

Les dues mesures de flexibilització tenen l'objectiu d'esponjar la concentració de persones en espais urbans i, alhora, facilitar l'accés a determinats serveis no presents en municipis petits durant el cap de setmana.

Centres comercials oberts al 30% de l’aforament

La reobertura al públic dels centres i recintes comercials estarà condicionada a la reducció al 30% del seu aforament i que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats, mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Aquesta limitació de l’aforament s’aplicarà tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas. Per complir la limitació, els centres i recintes comercials hauran d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos, als establiments i locals que s’hi troben ubicats i també als accessos, inclosos els aparcaments. També es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils o àrees de descans.

Ampliació del màxim de persones en activitats culturals i religioses

Per altra banda, els equipaments culturals -teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure-, i els espais habilitats per a la realització d’espectacles públics, podran continuar oberts, limitant l’aforament al 50% i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió, sempre i quan es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats. Però, a més, la resolució preveu que, per totes aquestes activitats, si es compleixen unes condicions de ventilació reforçada i es garanteixin les mesures de control d’aglomeracions, podran acollir fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, sempre i quan no se sobrepassi el límit del 50% de l’aforament màxim autoritzat.

En aquest sentit, els titulars de les activitats hauran de presentar una declaració responsable al departament de Cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, informant de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat.

Per últim, pel que fa als actes religiosos i cerimònies civils -casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres-, podran obrir limitant l'aforament al 30% i amb un nombre màxim de 500 persones. Ara bé, com en el cas dels equipaments culturals, si acrediten una ventilació reforçada podran acollir fins a un màxim de 1.000 persones sempre i quan no se superi aquest 30% de l'aforament. També en tots aquests casos els titulars d’aquestes activitats hauran de presentar la declaració responsable al departament de Justícia, l'òrgan competent en matèria d’afers religiosos, i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat.