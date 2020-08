Catalunya prohibeix les trobades de més de 10 persones a tot el territori

Enduriment de les restriccions arreu del país veí per frenar l'avanç del coronavirus abans de la tornada a les aules. Catalunya estén a tot el territori la prohibició a les reunions i trobades de més de 10 persones vigent a les zones d'alt risc, tant en l'àmbit privat com públic, i només queden exempts els ambients laborals i la mobilitat amb el transport públic. "Tenim tres setmanes per aplanar la corba. Demano màxima concentració i cap distracció. Avui posem en marxa l'operació setembre", ha alertat aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de la consellera de Salut, Alba Vergés, i del secretari de Salut, Josep Maria Argimon, màximes autoritats en matèria sanitària del país.



El Govern ha donat a conèixer aquest dilluns algunes de les noves mesures que ha adoptat de cara a l'inici del curs escolar i la fi de les vacances. Torra ja avançava diumenge que l'executiu estava ultimant un pla per garantir la tornada a les escoles i als llocs de treball al setembre, i ja alertava que caldria "una revolució de solidaritat i compromís cívic" per rebaixar la corba de contagis abans del 14 de setembre. "Sí o sí el país s'ha de posar a treballar i obrir les escoles al setembre", ha afirmat el president.



Una de les primeres mesures de control epidemiològic que ha anunciat Torra és que entre el 15 de setembre i el 15 de novembre, Salut i Educació faran mig milió de tests a les escoles i instituts de Catalunya. Argimon ha explicat que fins ara mai s'han fet cribatges d'aquestes dimensions, els quals ha qualificat de "mesura pionera", i ha apuntat que els criteris de selecció seran epidemiològics (risc de rebrot i incidència) i de tipus socioeconòmic i de necessitats educatives. Aquests últims seran fixats per Educació. "Però sovint coincideixen", ha dit l'epidemiòleg, que no descarta fer més proves passat aquest primer període en funció de com evolucioni la pandèmia.



Torra també ha avançat que la ràtio de les classes de Primària haurà de ser "de menys de 20 alumnes", i a secundària els grups també seran "el més reduïts possible". En cas que els centres tinguin problemes per aconseguir-ho, "es prendran les mesures de prevenció específiques que calguin". Pel que fa a la polèmica entorn a l'ús de la mascareta, el president ha anunciat que s'apostarà per una indicació asimètrica en funció de l'evolució epidemiològica: serà obligatòria a tot arreu per als més grans de 12 anys i, als territoris on hi hagi més risc com Barcelona i l'àrea metropolitana, també per als més grans de 6 anys. El Govern català, però, donarà els detalls aquest dimarts, després de la reunió setmanal del consell Executiu.