El Cedre fa net de Covid

El nombre de positius per Covid-19 al país respecte diumenge és de 42, tot i que hi ha oscil·lacions per les variacions de les proves que es fan cada dia i la recepció dels resultats. Vist amb perspectiva, la mitjana diària de positius en els darrers cinc dies ha estat de 70, i de 63 en els darrers tres. Amb una taxa de contagis que també ha disminuït tímidament, fins a 0,91. Tot això vol dir que de mica en mica la segona onada per força.



Aquesta tendència queda també reforçada per les dades referents a la pressió sanitària. Andorra té aquest dilluns 15 pacients hospitalitzats a causa del SARS-CoV2, això són tres menys que diumenge. A la Unitat de Cures Intensives hi ha vuit pacients, dels quals n'hi ha sis ventilats mecànicament. A l'àrea d'hospitalització Covid geriàtrica del Cedre ja no hi ha cap pacient ingressat.



Les dades d'aquest dilluns contrasten amb les de fa tan sols tres setmanes. El 28 d'octubre hi havia 70 persones hospitalitzades per la Covid. “Les dades que donem avui són realment esperançadores, perquè si seguim mantenint la tendència de rebaixar els casos per dia creiem que estem afrontant amb molta força la perspectiva d'aquest mes de desembre”, ha explicat aquest dilluns, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.