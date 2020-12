El Centre de congressos de la capital serà seu electoral a les eleccions del Barça

El Centre de congressos d'Andorra la Vella serà la seu electoral 'andorrana' de les properes eleccions a la presidència de l'FC Barcelona que s'han de celebrar el proper diumenge 24 de gener. Segons fonts properes al comú de la capital, el Barça ja ha demanat el lloguer de l'espai, però encara queda pendent la negociació del club i el ministeri de Salut per enllestir el protocol de seguretat sanitari a causa de la pandèmia de la Covid-19.



Precisament la pandèmia és el motiu pel qual el club ha decidit celebrar una jornada electoral en diverses seus, la majoria de les quals estaran a Catalunya, amb espais cedits per la federació catalana de futbol a diversos punts del territori català, i la central a Barcelona, al Camp Nou i al Palau Blaugrana. També n'hi haurà a altres punts de l'estat espanyol (a seus de la federació espanyola), com Madrid, Sevilla, València i Palma de Mallorca.



Així doncs, els socis del Barça residents a Andorra –que en són molts– i al conjunt del Pirineu català podran exercir el seu dret a vot a Andorra la Vella, una circumstància inèdita al Principat. Cal recordar que amb motiu del vot de censura a l'anterior president, Josep Maria Bartomeu, que finalment no es va celebrar perquè va dimitir abans, ja estava contemplada una seu andorrana per la votació, tot i que en cap moment es va confirmar quina seria.



A hores d'ara hi ha fins a nou precandidats a la presidència del Barça, entre els quals destaca l'expresident Joan Laporta o Víctor Font, que va ser a Andorra fa poques setmanes per presentar la seva candidatura. Aquests precandidats no seran proclamats candidats fins que passin el tall de les signatures (n'han de presentar un mínim de 2.257 vàlides), una prova de foc que es desenvoluparà entre el 23 de desembre i l’11 de gener. Un cop proclamats, la setmana anterior al dia de les votacions tindrà lloc la campanya electoral.