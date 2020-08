Cita amb l'artesania i la producció autòctona a Ordino

El carrer Major d'Ordino acull al llarg del cap de setmana el mercat artesanal, en el que participen una vintena de comerciants. Des d'articles tèxtils, a joieria, manualitats o menjar és el que es pot trobar al centre del poble en una iniciativa que suposa un incentiu més per a residents i visitants. El mercat s'ha hagut d'adaptar a la crisi sanitària i per aquest motiu mascaretes, distància de seguretat i gel hidroalcohòlic hi són ben presents.

El mercat és un bon punt perquè els productors nacionals apropin els seus productes a la ciutadania. Així ho posa en relleu Lluís Dejuan, que explica que el coronavirus ha fet que el client s'hagi "adonat que té productes molt a prop de casa i amb una qualitat excepcional". De fet, ha manifestat que s'està notant un increment de vendes de la producció autòctona, que sembla tenir una millor acollida. També els petits productors nacionals s'han hagut d'adaptar a la nova situació sanitària i, per exemple, ara tots els productes es venen envasats al buit, amb la qual cosa, lamenta Dejuan, potser s'ha perdut una mica "l'encant" de trobar aliments com el formatge "tal qual" tot i que subratlla que el producte és el mateix.