Comença l'etapa dels tests d'antígens i d'anticossos

Durant la roda de premsa d'aquest dilluns, l'executiu ha indicat que des de mitjans de la setmana passada ja es poden fer tests d'antígens i d'anticossos per part dels professionals de la salut, dels laboratoris i de les farmàcies que s'han volgut adherir. El test d'antígens "té molta sensibilitat en la base infectiva de la malaltia" i és molt útil i immediat, ha declarat Benazet, qui considera que el futur de la gestió de la pandèmia anirà a través d'aquestes proves. En aquest sentit, els positius que es detectin a través d'aquests dispositius es registren i es notifiquen a Salut.



Cal recordar que aquests tests que es poden obtenir a la farmàcia o al laboratori seran sufragats per la població. Des de l'executiu, de forma gratuïta, se seguiran oferint als 'stop labs' a banda dels cribratges que començaran al desembre per tal de testar setmanalment el 40% de la població. En concret, aquests cribratges es faran amb la col·laboració de la Creu Roja, dels sistemes sanitaris de Salut Laboral i amb la participació dels serveis mèdics de les estacions d'esquí.



D'altra banda, el ministre també ha rebut com una bona notícia l'efectivitat del 94,5% de la vacuna Moderna, tot i que aquesta efectivitat encara es calculi amb una mostra molt petita. "La sensació que tenim és que disposarem de vacunes abans del previst" i durant el primer trimestre del 2020 es podrà vacunar a part de la població. A banda de l'adquisició de vacunes per part d'Espanya i França o del projecte Covax, Benazet ha anunciat que han iniciat contactes directes amb els laboratoris, com per exemple Pfizer, i també ho faran amb Moderna.



El Govern, a més, ha confirmat que la vacuna no serà obligatòria i que lluitaran per convèncer a la població de què se la posi sent molts transparents explicant els riscos i els avantatges. "Existirà la balança entre el mal que ens pot fer el virus i el que ens pot fer la vacuna", ha indicat Benazet, assegurant que les vacunes tindran un alt grau de seguretat i que el mal que podran fer, "serà molt menor al quin ens està fent la Covid-19". De fet, ha remarcat que la vacuna ajudarà a crear barreres i a baixar la transmissió del virus i ha augurat que l'hivern de l'any vinent es podria ja desenvolupar amb normalitat.