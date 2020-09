Concurs per a la pavimentació i embelliment del passeig del Riu

El comú d'Escaldes-Engordany ha obert la convocatòria d'un concurs públic per a l'adjudicació dels treballs de reforma i embelliment de diversos trams del passeig del Riu. En concret, tal com s'ha posat en relleu aquest dimecres des de la corporació, els treballs consisteixen en la pavimentació amb asfalt i granit d'un tram comprès entre l'avinguda Copríncep de Gaulle i el carrer Constitució, on també s'instal·laran les corresponents reixes per a desallotjar l'aigua en compliment de la normativa comunal en espais públics. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el pròxim 21 d'octubre a les 17.15 hores, i les ofertes s'hauran de lliurar al Servei de Tràmits.

D'altra banda, el comú escaldenc també ha fet públic el concurs per a la contractació d'un enginyer per a la redacció del projecte i direcció d'obra dels treballs de reforma de les plantes baixa, primera i segona de casa comuna. En aquest cas, l'enginyer s'haurà d'encarregar de les instal·lacions tècniques com són el cablejat, la xarxa, l'electricitat o la informàtica, entre d'altres, així com de l'adequació o modificació dels espais necessaris per acollir aquests serveis tècnics. Les ofertes s'hauran de presentar al Servei Tràmits abans del 21 d'octubre a les 17.15 hores.

El tercer edicte publicat pel comú d'Escaldes-Engordany fa referència als treballs de revisió dels ancoratges dels aparcaments del Falgueró i de les Boïgues. Es tracta dels treballs corresponents a les revisions periòdiques que es fan als ancoratges de zones que disposen d'aquest tipus de consolidació. De la mateixa manera que en la resta de concursos, els interessats podran presentar les seves sol·licituds fins al 21 d'octubre, a les 17.15 hores, al Servei de Tràmits.

Per últim, la parròquia escaldenca també té prevista l'estabilització d'un talús existent a la zona Guem-Sacalma. Els treballs consisteixen en la restauració i consolidació del talús, què és de titularitat comunal i on s'ha produït una caiguda de runa sobre un terreny privat. A més, també es duran a terme uns treballs relacionats amb tasques d'embelliment a la illeta situada entre el carrer Sant Antoni i la carretera de l'Obac.