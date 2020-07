Construint la base amb cistelles

El complex esportiu d’Encamp acull el primer campus de bàsquet femení que organitza la Federació Andorrana de Bàsquet. L’intensiu, possible gràcies al comú encampadà i emmarcat dins la campanya internacional de la FIBA 'Her World, Her Rules', fomenta la pràctica d’aquest esport entre les nenes. Una de les entrenadores, Claudia Guri Moreno, creu que “aquest tipus d’activitats són una bona manera de potenciar la base” ja que l’equip podrà “evitar el salt generacional que hi havia fins ara”. Segons ha explicat Guri, “moltes jugadores quan arriben a la categoria junior ho deixen pels estudis o perquè és una època complicada, però l’objectiu d’aquest tipus de campanyes és fidelitzar-les començant als 8,9 anys, o fins i tot abans, i que puguin seguir la seva carrera fins on vulguin o puguin”.

Amb una durada d’una setmana i limitat a 20 participants a causa de la Covid-19, les jugadores inscrites, tretze en total, entrenen cinc hores durant el dia, repartides entre el matí i la tarda i combinades amb estones de descans en les quals el grup fa sortides culturals per la parròquia encampadana. “Hem visitat Casa Cristo o fet excursions enmig de la natura per poder desconnectar cada dia abans de dinar i combinar educació, esport i cultura”, ha afirmat.

“El campus va ser iniciativa de la Federació i el comú d’Encamp i ha estat possible gràcies a la subvenció que la FIBA ens va concedir”, ha puntualitzat l’entrenadora. En aquest sentit, esperen poder comptar de nou amb el seu finançament per seguir fent noves edicions del campus en diferents èpoques de l’any en les quals les jugadores puguin entrenar matí i tarda. Tal com ha explicat Guri, la pandèmia ho va aturar tot, i aquest campus ha estat la millor manera de reactivar les activitats esportives entre les nenes.