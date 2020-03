Contacte amb els 600 temporers que viuen a Canillo per saber les seves necessitats

El comú de Canillo i Ensisa han informat que estan en contacte permanent per establir quines hauran de ser a partir d’ara les mesures que s’hauran de prendre perquè els temporers no residents que viuen a la parròquia tinguin "garantida la manutenció i l’allotjament mentre es perllongui la seva estada a Andorra a l’espera de la seva repatriació al seu país d’origen". Segons les dades facilitades pel Govern, dels temporers que han omplert el formulari per identificar les seves necessitats de repatriació, són més de 600 els que s’allotgen a Canillo, la majoria en pisos compartits.

Un cop facilitades aquestes xifres, i conscients que els temporers que en aquests moments resideixen a la parròquia no només són els que treballaven a Ensisa sinó que molts també ho feien en altres empreses de la parròquia, es posaran en contacte amb tots ells per conèixer en quina situació es troben, pel que fa a les seves condicions d’allotjament, i determinar pels que ho requereixin les ajudes que siguin necessàries. A la vegada s’està valorant també les ajudes a implantar per facilitar la seva manutenció.

Des d'Ensisa informen que des que es va decidir el tancament de l'estació van implementar les mesures necessàries "per assegurar l’estada dels seus empleats a Andorra i garantir els seus drets laborals i econòmics". Així, manifesten que es va fer el pagament del salari íntegre del mes de març, amb tots els complements mensuals sencers i vacances generades; que es va poder fer el cobrament de les quitances de forma immediata a les oficines de Tarter, el dilluns posterior a l'anunci de tancament de l’estació, habilitant una oficina mòbil de Crèdit Andorrà per al pagament de les que es feien en efectiu, liquidacions per transferència a comptes d'on eren titulars els temporers sense comissions, manteniment de la targeta de dèbit activa fins al 30 d’abril si no es tancava el compte i ampliació del límit diari de reintegrament.



A més, destaquen que des de principis de temporada Ensisa allotja uns 140 temporers en dos hotels, un a Canillo i un a Encamp. Des del tancament de l’estació no se’ls ha cobrat l’allotjament, i no se’ls cobrarà mentre hi continuïn allotjats fins que no puguin retornar al seu país d’origen, afirmen.

A més manifesten que es va habilitar un bus gratuït a l’aeroport de Barcelona i es va facilitar la gestió del bitllet on-line, dels quals s'han gestionat una trentena. També van habilitar un servei permanent d'informació, assessorament i acompanyament a tot el personal. Des d'Ensisa manifesten que han tingut un contacte permanent amb aquestes persones així com també amb el ministeri d’Afers Exteriors i el de Turisme per transmetre els missatges corresponents a col·lectius de nacionalitats específiques, i també s’ha coordinat amb el cònsul de Xile alguns trasllats que han tingut lloc aquesta setmana.