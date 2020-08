Creix el malestar pel col·lapse en la centraleta per fer els tests

Si les xarxes socials serveixen de termòmetre de la societat, o almenys d’una part d’aquesta, durant les darreres hores han augmentat de manera exponencial les queixes per la manca de resposta de la centraleta que reserva hora per fer les proves de detecció de la Covid-19. “Entre les 16h i les 18h he trucat onze vegades i sempre m’ha saltat el contestador automàtic”, explica una dona, que afegeix que “en les darreres trucades ni tan sòls saltava el contestador”. O “De què serveix muntar un Stop Lab si després ningú respon al telèfon per concretar una hora per fer un TMA?”, es pregunta un altre usuari, qui afegeix que “porto 80 trucades en un dia i mig al centre d’atenció primària la Sardana. El contestador és molt simpàtic, però quan diu ‘en breus moments l’atendrem’ hauria de dir ‘el servei està col·lapsat, si algun dia podem, ja despenjarem”.



Moltes de les persones que han fet públiques les seves queixes intenten concertar una cita perquè els facin la prova PCR o TMA, de detecció del virus, un cop tornats de vacances. Alguns expliquen que han passat uns dies a Espanya i, davant el risc de reprendre l’activitat professional amb altres persones i, per responsabilitat, prefereixen saber si s’han contagiat.



D’altres casos, més esporàdics, expliquen que tenen algun símptoma relacionat amb el procés de la Covid-19 i que pateixen per la seva situació familiar.



En gairebé tots els casos, però, el relat acaba amb la resignació d’haver provat sense èxit reservar plaça a l’Stop Lab de Bombers i de la Sardana. També hi ha algun testimoni que explica que sí que ha pogut parlar amb l’operadora i que s’ha fet la prova en un termini de dos dies.



L’ ARA s’ha posat en contacte amb fonts del ministeri de Salut, que han reconegut el problema i que esperen solucionar-lo “en un o dos dies”.