Cues de fins a quatre quilòmetres per accedir al Principat per la frontera espanyola

Nova jornada de llargues cues per accedir a Andorra. Segons informa aquest dissabte el Servei de Mobilitat, s'estan registrant retencions a l'N-145 de fins a quatre quilòmetres per entrar al país per la frontera hispanoandorrana, fet que està provocant que també hi hagi aglomeracions de vehicles de fins a dos quilòmetres a l'entrada de Sant Julià de Lòria. Després del cap de setmana del Pont del Pilar, en què van accedir al Principat una gran quantitat de turistes i visitants propvinents del país veí del sud, la imatge s'està tornant a repetir, tot i que aquesta vegada amb menor intensitat. Per altra banda, la mobilitat per la frontera francesa és fluida.

Tot i les restriccions derivades de la crisi sanitària, que afecten principalment al sector de la restauració i que el Govern va decidir allargar aquest divendres per un període de vuit dies, els turistes aprofiten el cap de setmana per escapar-se a diverses localitats del Pirineu. A més, davant del tancament imminent del Punt de Trobada, previst pel pròxim 25 de novembre, els visitants estan aprofitant per fer les últimes compres al centre comercial després de l'anunci de liquidació total d'estoc.