Cues de sortida

Aquest mateix divendres el director de Mobilitat, Jaume Bonell, ha explicat que d urant aquesta tercera setmana d'agost s'han registrat les primeres retencions importants de vehicles per entrar al país, com per exemple, el dimecres 19 d'agost quan Mobilitat va informar que s'havien registrat fins a set quilòmetres d'entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana.



I com que tot allò que entra en algun moment ha de sortir, aquest divendres durant tota la tarda hi ha hagut retencions a la frontera espanyola en direcció la Seu d'Urgell. De fet, entre les 17h i les 18h de la tarda, la cua de cotxes ha arribat una mica més enllà del Punt de Trobada.



Bonell ha indicat que la tendència pel que fa a l' entrada de vehicles per les dues fronteres durant el mes d'agost està sent positiva, amb un increment d'un 2% respecte de l'any passat a l'entrada nord del país i amb un 4% més a l'entrada sud.