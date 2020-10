"Degoteig constant" d'usuaris de la botiga solidària de la Creu Roja

La Creu Roja Andorrana atén a hores d’ara a través de la botiga solidària gairebé una seixantena de famílies, concretament 57, la qual cosa representa 139 persones. El volum de demandants d'ajuda a l’ONG no ha parat de créixer des que es va posar en marxa aquest nou servei que ara com ara la Creu Roja ja veu que no serà puntual sinó que s’haurà d’allargar en el temps. Per aquest motiu, tal com explica el director general de l’entitat, Jordi Fernández, estan començant a buscar un altre local que estaria també prop de la seu social, ja que d’aquesta manera es facilitaria la logística d’aquesta botiga solidària en la que es poden trobar aliments, productes d’higiene i de neteja i també, des d’aquest mes de setembre, material escolar.

"Des que vam obrir el degoteig de persones és constant", manifesta Fernández, que afegeix que tot i que tenen establiments col·laboradors que donen productes i que cada vegada que hi ha una necessitat puntual hi ha gent que fa donacions, es plantegen dur a terme un recapte entre la població com el que es va fer el mes de juny. El que es vol, però, és que si es fa una campanya específica aquesta no perjudiqui la col·lecta que sol fer Càritas a finals d’any. "Si veiem que no hi ha un perjudici, la farem", ha destacat Fernández.

El director general de la Creu Roja recorda que l’ horari d’obertura de la botiga és el mateix que el dels despatxos de l'ONG, és a dir, de 9 a 13.30 hores i de 15.30 a 19 hores, de dilluns a divendres, i manifesta que està estructurada com una botiga normal i que els usuaris disposen d’uns punts tant setmanals com mensuals que poden consumir i que se'ls descompta quan arriben a la 'caixa' de l'establiment.

Pel que fa al material escolar que s’ofereix des del mes de setembre, Fernández destaca que “molta gent ho ha agraït” i manifesta que es va afegir aquesta nova línia pensant que si hi havia famílies que tenien dificultats per garantir la seva alimentació també podrien tenir problemes per adquirir el material necessari perquè els fills anessin a escola.

Sempre acompanyats

I no només creix la demanda al servei de botiga solidària sinó que darrerament ha incrementat la gent que s’interessa pel projecte ‘ Sempre acompanyats’, el programa que l'ONG va posar en marxa dedicat a pal·liar la soledat no volguda. Ara com ara s’atenen catorze persones. Fernández recorda que un dels col·lectius que més ha patit amb la crisi sanitària és la gent gran ja que per a molts ha estat molt complex el fet de viure sols i no poder sortir de casa, amb la qual cosa reivindica la importància d’aquest servei i fa una crida, alhora, als voluntaris que disposin de temps lliure per fer aquest acompanyament a la gent gran. Recorda que els voluntaris reben una formació i que això també és una garantia per a les persones que estan soles, que saben que els que els ofereixen aquest servei estan formats. "Això dona una certa tranquil·litat", conclou.